حذّر من الانفجار.. لاعب الأزرق السابق سادومبا يعلق علي مباراة الهلال وبلاتنيوم اليوم

الخليج 365 : اعتبر مهاجم الهلال السابق الزيمبابوي سادومبا لقاء اليوم بين بلاتنيوم والهلال بعرس كروي خالص مشيدا بابناء جلدته بالوصول الي مجموعات الأبطال وتغزل في فريقه السابق الهلال حيث وصفه بالفريق،الطموح وقال إن تعثر الهلال أمام المريخ في مباراة القمة بمثابة كبوة عابره وبامكان الفريق العودة من بعيد وحذر سادومبا أبناء جلدته من انفجار الهلال موضحا ان الجمهور سيساعد الفريق الأزرق. المادة السابقة غرفة المواشي : (70%) م مصدري الماشية “تجار عملة”

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