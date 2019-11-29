غرفة المواشي : (70%) م مصدري الماشية “تجار عملة”

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الخليج 365 :
قال الأمين العام لغرفة مصدري المواشي صديق حيدوب، إن (70%) من مصدري المواشي “تجار عملة” ويتلاعبون بحصائل الصادر، بمساعدة شركات التأمين.
وقال حيدوب في ندوة قطاع الصادر التي نظمها حزب المؤتمر السوداني أمس، إن شركات التأمين تساعد المصدرين في عدم إرجاع حصائل الصادر، وطالب بإعدام من أسماهم بـ(الوراقة) ممن يقومون بشراء السجلات من الشركات غير القادرة على التصدير، بحسب صحيفة آخر لحظة.
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