“إبراهومة” يقترب من خلافة زدرافكو لوجاروشيتش في منتخب السودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أفادت تقارير موثوقة لـ”باج نيوز” أنّ رئيس الاتحاد السوداني كمال شداد أمنّ على عدم التجديد لمدرب المنتخب الكرواتي زدرافكو لوغارسيتش، ووجّه بتسليم كافة مستحقاته وإجراء المخالصة النهائية معه، في وقتٍ برز اتجاه بالتعاقد مع إبراهيم حسين لخلافته بحسب مصادر.
وتأتي الخطوة قبل ساعات من نهاية عقد المدرب الكرواتي مع الاتحاد السوداني لكرة القدم.
ومنذ وداع السودان لبطولة الشان مؤخرًا، واجه زدرافكو لوغارسيتش انتقاداتٍ كبيرة بسبب الظهور الضعيف للمنتخب في البطولات الأفريقية.
وبحسب تفاصيل حصل عليها”باج نيوز”، فإنّ شداد طالب بتوفير تذكرة سفر للمدرب زدرافكو، وتمّ التأمين وفق الاجتماع الذي التأم”الخميس” على إعادة النظر في عقد المدرب العام خالد بخيت.
وأشارت مصادر مطّلعة لـ”باج نيوز” أنّ اتجاهًا برز في اتحاد الكرة بالتعاقد مع المدرب إبراهيم حسين لتولي الإشراف على المنتخب في المرحلة المقبلة.
وينافس منتخب”صقور الجديان” في بطولة الكان إذ يحتّل المركز الثاني برصيد”3″ نقاط، في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه جنوب أفريقيا، ساتومي، غانا.
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