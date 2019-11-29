التاريخ: 29-نوفمبر-2019
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كشف رئيس غرفة النقل أمين النفيدي، عن خروج (123) شركة نقل عن العمل يقدر رأسمالها بـ(300) مليون دولار، وعزا النفيدي في ندوة قطاع الصادر التي نظمها حزب المؤتمر السوداني أمس، خروج الشركات لفشلهم في المجال، بجانب ارتفاع تكلفة الاسبيرات مما تسبب في دخول العديد منهم السجون.
ووصف النفيدي بحسب صحيفة آخر لحظة، تكلفة النقل الحالية بـ(الضعيفة) مقارنة بدول الجوار، وقال إنها لا تمثل (3%) من حجم تكلفة الصادر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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