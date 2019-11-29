حقوق الإنسان: التعايش الديني اتخذ ذريعة لإثارة قضايا سياسية

التاريخ: 29-نوفمبر-2019
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كشفت رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان حرية اسماعيل، عن تلقي المفوضية شكاوى من عدم توفر أراضٍ لبناء كنائس، في وقت قطعت بأن الحياة الاجتماعية تذخر بتعايش ديني لا مثيل له في العالم.
وأكدت حرية في تصريحات صحفية عقب لقائها بوفد مؤسسة الشركاء الدوليين للحوكمة البريطانية بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، أن البلاد لا تعاني من تمييز في الأديان، لكن عادت واستدركت بأن البعض يتخذ التعايش الديني ذريعة لإثارة قضايا سياسية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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