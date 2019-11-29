تعطل قطار في نهر النيل.. والمئات يسيرون على الأقدام

التاريخ: 29-نوفمبر-2019 فى : أخبار 146 مشاهدة ما يزال المئات من ركاب قطار حلفا المتجه إلى الخرطوم عالقون بمنطقة (الميجا) جنوب مدينة شندي بولاية نهر النيل أمس الخميس، نتيجة لتعطل قطار آخر في ذات المسار يحمل بضائع كان متجهاً من عطبرة إلى الخرطوم، وبحسب صحيفة آخر لحظة، فإن الركاب ظلوا عالقين منذ الساعة (6) صباحاً، مما أضطر بعضهم للسير على الأقدام بينهم نساء وأطفال وكبار سن، فيما بقى عدد منهم مع أمتعته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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