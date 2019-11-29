تكليف مدير جديد للتأمين الصحي بالخرطوم

التاريخ: 29-نوفمبر-2019 فى : أخبار 55 مشاهدة كلفت وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم أمس خالد محجوب العوض بأعباء مدير عام هيئة التأمين الصحي في العاصمة، وأستند مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية المكلف، معتصم السيد هاشم، في إصدار القرار على السلطات الممنوحة إليه في الدستور الانتقالي والقرار الولائي بالرقم 94 لسنة 2019 الذي يكلف المدراء العامين بممارسة سلطات واختصاصات الوزراء ورؤساء المجالس بالولاية، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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