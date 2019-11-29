النيابة العامة: نافع علي نافع مطلوب في قضايا أخرى

التاريخ: 29-نوفمبر-2019
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أكدت النيابة العامة تقييد عدد من القضايا الجنائية، في مواجهة مساعد رئيس الجمهورية الأسبق نافع علي نافع، وكل رموز النظام السابق، وأشارت إلى أنه صدرت بشأنها أوامر قبض وأنها قيد التحقيق والتحري.
وقال النائب العام تاج السر علي الحبر في تعميم صحفي بحسب صحيفة الصيحة، إن النيابة طلبت تسليم نافع علي نافع، وأكدت إن الإجراء يشمل كل رموز النظام السابق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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