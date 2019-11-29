العاملون بمجلس الأدوية والسموم ينظمون وقفة احتجاجية

التاريخ: 29-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة رفض العاملون بالمجلس القومي للأدوية والسموم، الاتهامات الموجهة إليهم من قبل وزير الصحة الاتحادي بشأن وجود مفسدين وسماسرة ومرتشين، ونفوا بشدة مزاعم الوزير. Advertisements ونظم العاملون بالمجلس أمس، وقفة احتجاجية ضد الاتهامات التي طالتهم، وطالبوا الوزير بإظهار المفسدين والمرتشين والسماسرة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات “انتظرنا زيارتكم التفقدية للمجلس القومي طوال 75 يوماً وماذا أصابنا؟ اتهامات في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية”، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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