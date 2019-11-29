مسؤولتان بولاية الجزيرة تدفعان باستقالتيهما للوالي

كشف مصدر بأمانة الحكومة بولاية الجزيرة عن تقدم مدير عام وزارة المالية والاقتصاد بالولاية إخلاص حسين ومدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية (الزراعة) د. توحيد بابكر، باستقالتيهما للوالي اللواء الركن أحمد حنان صبير. وأكد المصدر أن هنالك مذكرات رفعت من “قوى الحرية والتغيير” بإعفائهما باعتبارهما من قيادات المرأة في المؤتمر الوطني، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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