حكم تعبان !!.. بقلم نادر التوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صحف الهلال و قنواته و وسائطه (كالعادة) ألقت باللوم في خسارتها الأخيرة على الحكم

ما دفعها لتحطيم السياج حول الملعب و ايقافها للمباراة التي لم تكتمل الى الآن مثلها مثل التحقيقات في حادثة فض الاعتصام الذي حدث ما حدث فيه، و لم يحدث ازاءه شئ

و للحق فجماهير الهلال ( بما فيها إعلامه) معها حق فهذا الحكم تعبان جدا

بدليل أنه احتسب ركلة جزاء واحدة للمريخ الذي لم يتم احتساب ضربات جزاء له خلال عقدين و نيف من الممتاز الا لماما ( لماما تعني مرة واحدة تقريبا) – أو كما قال استاذنا مامون ابو شيبة –

مع أن حكم مباراته ضد الهلال افريقيا احتسب ركلتين للمريخ في مباراة واحدة جمعتهما في التنافس الافريقي من قبل.

الحكم تعبان لانه إحتسب حالات كان يمكن ان يعمل نائما ًحسالها

لأنه كان متابعا و بالقرب من منطقة الحدث و قد تعود الهلالاب من الحكام (الما تعبانين) ان يكونوا بعيدين عن منطقة اصدار القرار في الملعب و خارج الملعب..

تعبان لانه طرد بوي و قد تعود الجمهور الهلالي ان يضرب اللاعب الهلالي و يستلم الحارس الكرة خارج ملعبه و لا يحتسب الحكم شيئا و كأن صفارته قد خرست!

و قد تعود كذلك أن يحتسب له الحكم حالات فقط دون اشهار أي بطاقات حتى لو كانت الحالة تستحق الأحمر

الحكم تعبان لأنه أحكم سيطرته على المباراة (شديد)

و في مشادة كلامية (عادية) أنذر كابتن الهلال شخصيا و معروف ان كباتن الهلال عند الحكام الما تعبانين بقواو أي شئ

و هي للعلم ( بطاقة بوي) التي تسببت مع الكرت الثاني الذي لم تكن حالته تستدعي (هي الاخرى) – يعني كرتين أوانطة- وهذا مبرر واقعي و (منطقي) لجماهير الهلال لكي تفلِّق و تحصب الملعب بالحجارة، و يجد المندسون فرصتهم و يكملوا الناقصة

و يقذفوا الملعب بالعبوات الحارقة والبمبان

الحكم تعبان لأنه إحتسبت مخالفات كثيرة كان غيرها من الحكام (بمشيها عادي) و افسد المباراة بصافراته و كأنه بتاع مرور و ليس حكما لمبارة كبيرة ممنوع الحكام فيها أن يصفروا كثيرا و بخاصة ضد الفريق الازرق

الحكم تعبان لانه لم ينه المباراة بعد الكهربا قطعت لانو المعروف قطعة الكهربا بقت بتاخد فترة طويلة حتى تجي فالمفروض ينهي المباراة بفوز الهلال (حالة تقديرية)

لأن المشكلة مشكلة الضيف مفروض ما يخلِّي الحكومة تقطع الكهربا او تبرمج القَطعة في يوم تاني غير يوم المبارة حبكت يعني يوم الكورة؟

الحكم تعبان لأنه بعد أن أخرج الكرت الاحمر كان يجب أن يعتذر لجماهير الهلال و يخبرهم أنَّ أخطاء الحكام شئ طبيعي و لا عجب و عادي و أنها هي الأخطاء بما فيها التحكيمية ما يعطي اللعبة رونقها و لقد قلَّلت تقنية الفار من متعة الكرة بتتبع تلك الاخطاء (الصغيرة).

الحكم تعبان لأنه كتب في مفكرته أن الهدفين مسجلهم عجب و الهلالاب من زمان عقدتهم حاجة إسمها عجب

اكتب التاني باسم أي زول، فارقة يعني ؟ ناس بدَّلت 2 و 12 في مباريات افريقية شنو يعني لو بدلت اسم لاعب مسجل هدف؟؟ حكم تعبان ياخ!

الحكم تعبان لأنه لابس (شيرت أصفر) ربما شان يظهر لكن هذا ليس مكانه خصوصا أن طرف من اطراف اللقاء شعاره الاصفر و في هذا اشارة واضحة و ايحاء و تعدي سافر على ان هذا الحكم اصفر الميول حبكت يعني اللون الأسود مالو ما يليق بك!

الحكم ضعيف لأنه لم يراع لحالة الهلال النفسية و ظروفه التي يواجه فيها فرقا صعبة المراس في بطولة افريقيا المجموعات ثقالة شديدة منك أن تجعله يواجه قرارات صارمة و هو سيواجها بعد ايام.. خليهم هنا ( كما يفعل الحكام) يلعبوا ساي الى حين مواجهة مصيرهم المحتوم و المعلوم من قرارات تحكيمية في تلك المباريات الافريقية.

الحكم تعبان لأنه (احتسب) حالات كتيرة، و مفروض ( يحتسب) بس و يمشِّي – ما فيها شي!

تلقاكم يا هلالاب مصدقين الكلام دا و اقتنعتو إنو الحكم تعبان

تعبانين انتو و الله!

و انتم كذلك يا مريخاب أصابتكم الدهشة

لا تندهشوا فقديماً وصف جمال الوالي بعض الاقلام المريخية (الحُرَّة) بأنها اعلام سالب لا لسبب إلاَّ لأنها تنتقد و تقول الحق و تقول النصيحة

الصفة التي اخذها كتاب الهلال للتريقة ردا على وصف هيثم مصطفي لهم بانهم ( اعلام الفول) الذي مسك فيه الاعلام الاحمر (بي وشو)!

الاعلام كان سالب لانو كان شجاع و انتقد الوالي

و الحكم تعبان لانو كان شجاع و اتخذ قرارات قوية و غلب غلب الهلال !

بس #

بالدليل (القاطع) زي الكهربا

أساء لي عدد من الهلالاب لاني وصفت جمهورهم بانه خلاق

و لن انجرف مع سيل الاساءات الذي هو أسهل من تسجيل رمضان عجب لهدف في مرمي (البمبانان)

لكني سأدافع بالحجة إذا اقتنعتم إهلا و إذا لم تقتنعوني فأنا جاهز للمزيد من الاساءات التي لن تعيد (المبارات) كما يقول المُعلِّقون

اللاعب الفلتة هيثم مصطفى منذ أن كان لاعبا حديثا منضما من الأمير البحراوى ( على ما أذكر) بعد أن تم تجاهله في غرفة المريخ ( غلطو طبعا)، و جمهور الهلال يفلِّق

ثم صار كابتنا و جماهير الهلال تفلِّق

مشى المريخ و الفليق مستمرة

مشى من المريخ أهلي شندي و الفليق مستمر ( زي ساقية حمد الريح)

دخل مجال التدريب بعيد عن الهلال و نال الرخصة سي و برضو الناس بتفلَّق

مشى الأمل و عمل معاهم نتائج حلوة و الجمهور الفلَّاق ما داير يخلى عادتو

رجع تاااني و شهد (الفلقة الأخيرة) بنفسه و حاول تهدئة الجماهير الفلاقية و لكن دون جدوى.

و لو فات هيثم من الهلال تاااني (كمدرب) بعد ان فات كلاعب فالتفلق ح يستمر طالما ان هزائم الهلال او نتائجه السلبية ستستمر ( مع انو دا حال الدنيا و حال كرة القدم و حال الهلال).

ألا يثبت كل ذلك ان الجمهور الهلالي جمهور فلّاق جدا و ( جدا جدا)؟؟

المشكلة ان لاعبي الهلال و ادارييهم لم يسلموا من هذا التفّلِق

بوتفليقة فات من حكم الجزائر و لسه عند جماهير الهلال (حاضر) كما يقول المعلقون

مسلسلات !

من المعروف أنه هناك اعادة للمسلسلات العربية بعد رمضان و لكن ليس هناك اعادة لكورة مريخ بعد رمضان، دا ماتش يا ناس و ليس مسلسلا لكي تتم اعادته انتو بتلعبو؟

التيار !!

أضحكني أحد كتاب الهلال الكبار الذي قال إن انقطاع التيار مسؤولية الفريق المضيف

شنو يعني؟ التيار دا قطع في ملعب الهلال و كانت جزئية المريخ مولَّعة؟ بعدين لماذا فقط تذكرت انقطاع التيار بعد انقطاع المباراة؟ و هل لو فاز الهلال لقلت نفس الكلام

و لطالبت باعادة المباراة (عشان الكهربا قطعت)؟؟ السودان كله كهربتو بتقطع هذه الأيام و متذبذبة جات على استاد الخرطوم المسكين دا يعني؟

تخريمة: تحويل اللقاء لملعب المريخ كان (ضربة مؤلِّم) أوضح بعد نظر إدارة المريخ التي توقن ان استادها مفقود مفقود لو هزم فريقها او انهزم او تعادل او لم تكتمل المباراة أصلا!

حدث ما حدث!

من كان يتوقع أن تقع دولة السودان ضد جنوب السودان في بطولة سيكافا للمنتخبات؟

أسوأ المتشائمين ( حتى الطيب مصطفى) لم يكن يتوقع ذلك.. عموما كل الامنيات الا تقع دولة السودان امام دولة اي جزء آخر من السودان..

اما المتفائلون مثلي فيرون في هذا نعمة لاظهار لاعبي جنوب السودان المبرزين الذين لم يكونوا ليجدوا فرصة في المنتخب في ظل سيطرة هلاريخ عليه.. هذا طبعا حينما تعود الوحدة!

نار على نار

على الرغم من كل الاسباب التي ساقها اعلام و جمهور و لاعبي الازرق إلا أن ذلك لم يقنعني و ساتحدث عن الأسباب الحقيقية للهزيمة الهلالية غدا إن شاء الله

أجَّلنا الحديث بسبب انقطاع التيار و سنعود (ريثما) و حال ما عاد!

عارفين الغَلبة حارة لكين الاعتراف بالذنب فضيلة

النقاط حقتنا .. نريد العقوبات!

هواء ساخن

في السودان عندنا مشكلة توقيت : في التصريحات الاحتفالات تقويم الدوريات و المدارس و الجامعات و الاحتفالات لذلك (أفتكر إنو) مواعيد تكريم كردنة ما كانت مناسبة تكرموهو و نجي نغلبكم الفائدة شنو؟

كان تخلوها متوافقة مع هزيمة المريخ في أي مناسبة.. مسَّختو الاحتفالية ياخ!

تدوينة : مع البمبان البجي من بره دا بقينا الواحد راقد في حوش بيتو وخائف

تغريدة: لمتين تعود ي جميل؟

و ما يضير البحر ؟

و يظل المريخ الحاضر و المستقبل و التاريخ!

سلمية اقصد ثنائية ضد الهلالية!

أيِّ فلاق ندوسو (جوز)

المخدرات خطر داهم مكافحته مسؤولية الجميع.

تقفيلة: (رمضان) كريم.

آخر قطرة : خدعوووك خدعوووك!

اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد و آله!

و هذه بصمتي