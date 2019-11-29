الخليج 365:

شرعت المحكمة الجنائية بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر في محاكمة (7) متهمين بقتل وحرق رجل واغتصاب زوجته، وذلك بحي الرياض بمدينة بورتسودان. وأرجأت المحكمة الجلسة نسبة لتغيب القاضي عن جلسة المحاكمة لظروف خاصة بالمحكمة.

وحسب قضية الاتهام أن المتهمين كان قد تم توقيفهم بتهمة الاشتراك في قتل رجل واغتصاب زوجته، وذلك بعد اندلاع أحداث العنف القبلي التي وقعت في عيد الفطر الفائت. المادة السابقة تفاصيل جديدة في قضية الطبيبة المغتصبة بموقف جاكسون… المقالة القادمة حكم تعبان !!.. بقلم نادر التوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل رجل واغتصاب زوجته بحي الرياض…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.