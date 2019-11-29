تفاصيل جديدة في قضية الطبيبة المغتصبة بموقف جاكسون…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أوقع القاضي مصعب محمد عبدالله عقوبة رادعة في حق شابين اغتصبا طبيبة داخل موقف جاكسون بالخرطوم إبان اندلاع المظاهرات .
وأصدر قاضي المحكمة حكماً قضي بالسجن المؤبد في مواجهة الشابين المدانين الأول والثاني لمخالفتهم مواد من القانون الجنائي (21/156/175/149)المتعلقه بالاشتراك في النهب والاستدراج والاغتصاب بجانب عقوبة الجلد (100) تعزيراً.
وقالت القاضي إن كانت توجد عقوبة أردع من ذلك أصدرتها في مواجهتكم لبشاعة الجريمة فيما أوقعت المحكمه حكماً على المدانين الثالث والرابع بالسجن ثلاث سنوات وذلك لمخالفتهم للمادة(181)من قانون الجنائي المتعلقه باستلام مال مسروق وتسليم المعروضات للشاكية .
وتشير تفاصيل البلاغ المدون بقسم شرطة الخرطوم شمال بحسب صحيفة التيار يعود إلى أن الطبيبة الشاكية ذهبت إلى موقف المواصلات بميدان جاكسون الشهير بالخرطوم وذلك من أجل استغلال المواصلات وكان ذلك عقب صلاة المغرب و أثناء ذلك ظهر لها أحد المتهمين وسألته عن موقف المواصلات وقام باستدراجها إلى الشارع الذي يوجد به المدانين الذين قاموا ينهب هاتفها والذهاب بها إلى أحد الأوكار وتناوبوا في اغتصابها وبعد ذلك ألقي بها وكانت في حاله يرثي لها حيث صادفها الشاكي وهو شرطي وقام باسعافها إلى المستشفي لتلقي العلاج و تم تدوين بلاغ وبواسطة المباحث تم القبض على الجناة.
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