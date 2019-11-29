والبرهان متهم !!.. بقلم صباح محمد الحسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لا تبعد الاشارة إتهاما ٠ءذدما توجه لشخص ما ارتكب خطاء ما اواغترف ذنب بعيئه لطالما ان المسؤولية كانت ومازالت تقع على عاتقه وكثير من الئاس يحاولون ايجاد الأعذارورمي المسؤولية على جهة او ظروف معينة خارجة عن ارادتهم وهو الأسلوب ( التبريري) الذي كثيرا مايطلق عليه في أروقة السياسة (الحق على الطليان) الذي يلغي المسؤولية دائما عن أصحابها وربما يلقي بها عبئا على الغير حسب الظروف المتوفرة ورسم السيناريوهات وخلق اجواء حاضنة عبر الاعلام وغيره تلك الأدوات التي تعمل على صنفرة الوجوه وغسل الخطايا وتجميل الصور وتحسينها دون جدوى كالذي يصلي دون وضوء.

ومولانا تاج السر الحبر النائب العام في تصريحاته بالأمس يتعهد بتقديم قتلة فض اعتصام القيادة العامة إلى المحاكمة وقال خلال مخاطبته حشدا لأسر شهداء فض الاعتصام أمام مقر النيابة العامة بالخرطوم أمس الاول حسب اخر لحظة (ساحاكم القتلة ولو كان البرهان ولا كبير على القانون) وتعهد النائب العام بحماية الشهود واضاف من أتى به الى هذا المنصب هم الثوار وليس حكومة حمدوك وطالب الثوار بالقصاص من القتلة والإسراع في البت في البلاغات المدونة في النيابات.

واحتفت الصحيفة بالخبر الذي تعتبره مثيرا ومدهشا ولكن ماهو الشئ الغريب في ان يكون البرهان متهما او حميدتي او أي رجل سلطة آخر فهؤلاء هم الذين تقع على عاتقهم المسؤولية الكاملة عن فض الاعتصام وعن الذي حدث في القيادة العامة فالذي حدث لم يحدث في استاد الهلال والمريخ ولا أمام بوابة. عبد القيوم لذلك لن يستطيع الفريق البرهان او حميدتي ان يجدوا مبررا لما حدث في ساحة الاعتصام فكيف لمسؤول عن الجيش او الدعم السريع يتوقع ان يخرج بريئا من هذه الاتهامات ان كان اتهاما مباشرا او غير مباشرستوجهه النيابة والى من يئتمي الجنود الذين اطلقوا الرصاص للجيش ام للدعم السريع ام جهة أخرى كلها مسؤولية البرهان فكل النصوص الصحيحة والصريحة تدل بوضوح على أن جريمة القتل يقع وزرها على من قام بالقتل ومن أمر بالقتل ومن باشره.. ومن هيا الأجواء لتقبله.. ومن فوض القاتل بالقتل.. ومن رضي بالقتل وساحة الاعتصام حدثت فيها مجزرة استمرت لأكثر من ساعة أمام (عتبة ) القيادة مقر الجيش وواجهته وعقر داره كيف تمر هذه الساعة وهؤلاء القادة لا يعلمون عئها شئ قتل الناس فيها قتلا متعدد الوجوه والاوجاع رميا بالرصاص وحرقا وغرقا كيف يمر كل ذلك والبرهان وحميدتي لايعلمون

هذا المأزق لن يخنق الحبل فيه عق البرهان وحميدتي وغيرهم بل حتى لجنة التحقيق والنيابة العامة والنائب العام الذي نامل ان يغرد جناح الشفافية والمسؤولية الاخلاقية فالنيابة لا حل لها سوى ذلك وسالت نفسي مرارا لماذا لم توجه لجنة التحقيق او النائب العام حتى الآن الاتهام للغريق عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) في جريمة فض الاعتصام المتهمون في محكمة الشعب ومحكمة المنطق فهذه أول خطوة قانونية بحكم المسؤولية الدستورية ؟؟ ام النيابة ولجئة التحقيق لها سقف معين في توجيه الاتهام ؟

طيف أخير؛

الوحش يقتل ثائرا والأرض تنبت الف ثائر يا كبرياء الجرح لومتنا لحاربت المقابر.