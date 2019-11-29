اتهام خطير لنافذين ببنك السودان المركزي

الخليج 365:

انتقد رجل أعمال نافذين في بنك السودان المركزي بتجاوزات كبيرة في معاملات النقد الأجنبى وطريقة تحويلها من الشركات للخارج خاصة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال أحمد محمد سعيد مضوي (رجل أعمال) خلال حديثه فى برنامج (كباية شاي) بصحيفة التيار مساء الخميس أن موظفين ببنك السودان لا زالوا يستغلون غياب الرقابة فى البنك ويمارسون تجاوزات في التحويلات للنقد الأجنبي، وطالب الدولة بفتح ملفات الفساد تجاه رجال الأعمال. الانتباهة المادة السابقة وزارة التربية تنفي إلغاء التعليم الخاص المقالة القادمة الخليج 365 ينشر مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ

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