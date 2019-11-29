وزارة التربية تنفي إلغاء التعليم الخاص

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت وزارة التربية والتعليم العام الاتحادية نفيا قاطعا ما تداولته بعض الوسائط الاعلامية ما أسمته “الغاء التعليم الخاص”وغيره من القرارات. ونقلت الوزارة في تعميم صحفي بحسب سونا نفي وزير التربية والتعليم لهذه الشائعات نفيا تاما . وأهابت الوزارة بالوسائط الاعلامية كافة توخي الدقة المطلوبة وعدم نشر اللاخبار المتعلقة بالوزارة واداراتها الا بعد الرجوع للقنوات الرسمية المنوط بها اعطاء المعلومة وهي ادارة الاعلام بالوزارة . وختمت الوزارة تعميمها أن أبوابها مفتوحة لكل الوسائل الاعلامية لتنويرها بالمعلومات التي تخص أنشطة الوزارة .

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