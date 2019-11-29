ﺣﺰب اﻻﻣﺔ ﻳﻌﻠﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اسماء اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻮﻻﺓ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ﺣﺴﻢ ﺣـﺰﺏ ﺍﻻﻣــﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟـﺠـﺪﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟـﺴـﻮﺩﺍﻥ . ﻭأعلن الحزب ﻗﺎﺋﻤﺘﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻯ ﻧﺪﺍء ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﻼﻥﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻲ . ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ تصريحات لصحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ، ﺑﺄﻥ ﺣﺰﺑﻪ ﻗﺪ ﺣﺴﻢ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﻮﻻﻩ ﻻﻓﺘﺎً ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺣﺰﺑﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻯ ﻧﺪﺍء ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻠﺘﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﺓ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﺑـﺮﺯﻫـﻢ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻫﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻻﺑـﻴـﺾ، ﻣـﻮﺳـﻰ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺳﺤﻖ ﺟﻨﻮﺏ ﺩﺍﺭﻓـﻮﺭ،ﺍﻟـﻤـﻬـﻨـﺪﺱ ﺧﻠﻒ ﷲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ،ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﺗﻘﻠﻲ (ﺳﻨﺎﺭ) ،ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﺸﻴﺮ ﻋﻤﺮ ﺍﻻﺻﻢ (ﺷﻤﺎﻝﻛﺮﺩﻓﺎﻥ) ، ﺩ.ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺩﻡ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ (ﺷﻤﺎﻝﺩﺍﺭﻓﻮﺭ)،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺭﻳﺞ (ﻭﺳﻂﺩﺍﺭﻓﻮﺭ) ،ﺍﻻﻣﻴﺮ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺤﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ (ﻏﺮﺏ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ)، ﻛﺠﺎﻡ (ﻏﺮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ).

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