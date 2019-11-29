أول تعليق لحمدوك بشأن قرار قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، أن “قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب، بعد أن أنهكته ضربات المستبدين، وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة”.

وأضاف: “أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة، حتى يأخذ مشروعيته الكاملة، إقامة للعدل واحتراما لكرامة الناس وصونا لمكتسباتهم”.

وكان مجلسا “السيادي الانتقالي” والوزراء في السودان، الخميس، أجازوا قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ليصبح قانونا ساريا.