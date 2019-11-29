عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم بتاريخ اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

السوداني

حلّ المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته

الدستورية تأمر بالإفراج عن”نافع وعطا المنان”..النيابة تواجه أوامر قبض في مواجهة رموز الإنقاذ

السجن”20″ عامًا على متهمين باغتصاب طبيبة بالسوق العربي

الجمارك تسلّم المالية ضبطيات العملات الأجنبية وسبائك الذهب

المالية تؤكّد استمرار دعم السلع الرئيسية

غازي يصف قانوني محاكمة الانقلاب وتفكيك الإنقاذ بالفظاظة والتخلّف

الجريدة

مزارعون بأبو حمد يغلقون طريق التحدي ويدخلون في اعتصام مفتوح

المحكمة الدستورية توجّه بإطلاق سراح نافع علي نافع

تسليم أصول اللجان الشعبية بالخرطوم لـ”التغيير” والخدمات

مواطنو حي المهندس بسوبا شرق يشكون قطوعات المياه

تكليف مدير جديد بأعباء هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم

صحيفة أخبار اليوم:

مجلسا السيادة والوزراء أجازا قانون تفكيك نظام الإنقاذ.

حمدوك : قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام.

استقالة مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم.

المحكمة الدستورية تأمر بإطلاق سراح نافع.

بعث برسالة للبرهان .. د.غازي يوجه انتقادات لأداء الحكومة الانقالية.

صحيفة الوطن:

محاولة إغتيال مسئول بحكومة كسلا

إشتباكات بين أنصر “التغيير” و “الوطني” في غرب كردفان

مقترح بزيادة أوزان الخبز وبيع الرغيفة بجنيهان

كلمة الوطن: الشعب السوداني تحرسه قيمه وليس قانون النظام العام سئ الذكر !

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الانتباهة

إجازة قانون تفكيك”الإنقاذ”

“الدستورية” تمهل النيابة أسبوعين لإطلاق سراح نافع وعطا المنان

حمدوك: قانون تفكيك”الإنقاذ” ليس للانتقام

مرضى كلى يتركون الغسيل بسبب الإمكانات بالبحر الأحمر

بريطانيا تحتج على اعتقال قيادي لـ”الوطني”

اشتباكات بين أنصار”التغيير” و”الوطني” بغرب كردفان

أسمرا تتهم قطر بالتورّط في أحداث بورتسودان والدوحة ترفض

التيّار

إلغاء قانون النظام العام وحلّ المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته

قبل التفكيك..الحزب البائد يسحب أموالاً وممتلكات بـ”المليارات”

السجن عشرين عامًا لمتهمين اغتصبا طبيبة بالسوق العربي

مستشار سلفاكير لـ”التيّار”: وفد من”الوساطة” و”الثورية” يصل الخرطوم

جنوب السودان يأسف لقرار واشنطن استدعاء سفيرها لدى جوبا

أبو حمد: اعتصام للمزارعين بسبب الكهرباء

الصيحة

إجازة قانون”تفكيك الإنقاذ”

“الدستورية” تأمر بالإفراج عن”نافع”

النيابة: نافع مطلوب في قضايا أخرى

اتحاد العمّال يهاجم حمدوك ويصف”الإعفاءات” بالمجزرة