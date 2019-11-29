“أنصار الله” تعلن إسقاط مروحية عسكرية سعودية ومصرع طاقمها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت جماعة “أنصار الله” اليمنية اليوم الجمعة، إن قواتها تمكنت من إسقاط مروحية عسكرية سعودية ومصرع طاقمها المؤلف من شخصين.

وصرح المتحدث باسم قوات أنصار الله يحيى سريع للصحفيين أن الطائرة من طراز “إيه إتش-64 أباتشي” أسقطت صباح اليوم بـ”صاروخ أرض-جو بتقنية جديدة سيُكشف عنها لاحقا” أثناء “قيامها بأعمال عدائية” في منطقة مجازة قبالة عسير واحترقت بالكامل.

ولفت المتحدث إلى أن عملية إسقاط المروحية موثقة بالصوت والصورة بعدسة الإعلام الحربي التابع لأنصار الله. RT

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