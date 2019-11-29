احداث بورسودان والصراع الخليجي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

انها ليست المرة الأولى التى تشهد فيها مدينة بورسودان خصوصا والشرق بشكل عام أحداث عنف مؤسفة يسقط فيها ضحايا مابين قتيل وجريح ، ولكنها حتما المرة الأولى التى تصدر فيها تصريحات رسمية لاحدى الدول تتهم فيها دولة اخرى بالتورط فى الاحداث والتسبب في أعمال العنف ، وقد توقع الكثيرون ومنهم صحيفتنا “الخليج 365” ان تتناول مباحثات الدكتور حمدوك مع القيادة الاريترية هذه الاحداث والاتهامات – غير الرسمية – لاسمرا بالتدخل فى الشأن الداخلى للبلد لكن ما لم يتوقعه السودان – الرسمى والشعبى – ان يتم الزج بإسم قطر فى الأمر واتهامها بتأجيج نيران الفتنة فى بورسودان مستخدمة الاخوان المسلمين علي حسب بيان الحكومة الاريترية التى وعدت – كماجاء فى البيان – بكشف التفاصيل الكاملة للمخطط القطري لزعزعة الاستقرار في مدينة بورتسودان كما قالت.

وزارةالاعلام الاريترية قالت :

ان جماعة الإخوان المسلمين بالتعاون مع دولة قطر تسعى الى اثارة نعرات عرقية في شرق السودان .

الوزارة وعدت بكشف تفاصيل الخطة الكاملة التي يجري تنفيذها في شرق السودان وتهدف الى اثارة الفوضى ، ونوهت الى البيانات المتعددة التي اصدرتها ارتريا في هذا الصدد .

وقالت الوزارة في بيانها الذي صدر عقب زيارة لرئيس الوزراء السوداني الى أسمرة :(في هذه السنة بالذات التي أصبحت فيها احتمالات استخدام السودان كمكان مناسب لشن أنشطة إرهابية أقل حجماً ، أصبح يأس قطر ورعاتها وأتباعها أعلى.

ان هذا الكلام يبين بوضوح انعكاس الصراع الخليجى علي واقعنا المحلى وهذه التهم التى سيقت لقطر ربما تكون خلفها الأمارات ذات العلاقة الوثيقة باريتريا وما نريده ان يتم ابعاد الصراعات الخليجية عن قضايانا الداخلية.