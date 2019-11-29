روسيا: هناك تهديد حقيقي لنشر أمريكا “الصواريخ النووية” في منطقة الشمال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صرح السفير الخاص لوزارة الخارجية الروسية في شؤون التعاون الدولي في القطب الشمالي، نيكولاي كورتشونوف، هناك احتمال حقيقي لنشر أمريكا صواريخ نووية، بعد انسحابها من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، في منطقة الشمال.

وقال كوتشونوف، “بعد انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ النووية، هناك احتمال حقيقي لنشر صواريخ أمريكية قصيرة ومتوسطة المدى في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك منطقة الشمال”.

في سياق متصل، قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في وقت سابق إنه يدعم نشر مبكر للصواريخ المتوسطة المدى الأرضية في آسيا.

وانسحبت واشنطن رسميا، من معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع موسكو، متذرعة بمزاعم حول انتهاك روسيا للمعاهدة، الشيء الذي ينفيه الكرملين.

وفي الـ 18 آب/أغسطس الماضي، وبعد أسبوعين من انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة أجرت واشنطن تجربة على صاروخ تقليدي.

وأكد البنتاغون أن الصاروخ أصاب الهدف بعدما قطع مسافة تجاوزت 500 كيلومتر.

سبوتنيك