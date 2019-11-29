مدن الموت.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ ان سيطرت الأمارات على مدينة عدن والايام تثبت تعاونا تاما لها مع تنظيم القاعدة الارهابى فى عموم محافظات الجنوب وفى العاصمة عدن على وجه الخصوص.

وفى ظل سيطرة الأمارات المطبقة على المدينة تحولت عدن بفعل الاغتيالات التى ينفذها ارهابيو القاعدة بتنسيق مع السلطات الاماراتية أو لا اقل مع غض الطرف عن الافعال الاجرامية للقاعدة ، وايضا بفعل السجون السرية التى تتم ادارتها من قبل الاماراتيين التى اصبحت احد المعضلات التى يخشاها كل مناوئ للأمارات بهذه الطريقة تحولت عدن إلى مدينة للموت .

وقد ظل ملف انتهاكات الاحتلال الإماراتي في اليمن يتكشف يوماً تلو الآخر ويظهر مدى اجرام قادة الأمارات ووجههم القبيح الذى يتبدى من خلال جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والاغتيالات والسجون السرية والتعذيب الذي تتخذه الإمارات سبيلاً لإخضاع المناهضين لها وإسكات الأصوات الرافضة لما تقوم به في اليمن.

تقارير افادت انه وخلال 30 شهرا تم رصد

المئات من حالات الاغتيالات أكثرها في مدينة عدن المحتلة بعدد 134 حالة اغتيال تليها مدينة تعز بعدد 113 حالة اغتيال. وهذا يبين مسؤولية الأمارات عن مايجري . قناة “الجزيرة” نشرت وثائقيا حمل عنوان “أحزمة الموت” كشف تفاصيل ملفي الاغتيالات والسجون السرية بمدينة عدن المحتلة، ليكمل فصولاً من جرائم الإمارات المباشرة وعبر حلفائها في المناطق التي تتواجد فيها جنوب اليمن. وقالت قناة “الجزيرة” إنها حصلت على تحقيقات حول ملفي الاغتيالات والسجون السرية عبر محاضر تحقيق مع متهمين بتنفيذ عمليات اغتيال، وشهادات حصرية. التحقيق ذكر أن المحاضر المسربة تقع في 87 صفحة، وتشمل إفادات 4 متهمين بالمشاركة في الاغتيالات، وتذكر الأسماء الكاملة للمتهمين الأربعة، وكل من يتعامل معهم، كما تضم اعترافات مفصلة باغتيالهم عدداً من أئمة عدن. ونصت المحاضر على أن المسؤول الأول عن عصابة الاغتيالات في عدن كان يعمل مع الإماراتيين، وتحديداً مع ضابط إماراتي يدعى “أبوخليفة”، كما توثق إفادات المتهمين بأسماء الشخصيات المتورطة وأدوار المنفذين، بالإضافة إلى الجهات التي تمولها وتوجهها، وعلى رأسها قوات الحزام الأمني والاستخبارات الإماراتية. وكان أخطر ما ورد في محاضر التحقيق أن عناصر من تنظيم القاعدة نفذت عمليات اغتيال بتوجيه من ضباط إماراتيين. وتتوافق الاعترافات مع ما ورد في تقرير لفريق من الخبراء البارزين التابع لمجلس حقوق الانسان عن عملية الاغتيالات الممنهجة والسجون السرية التى حولت مدن الجنوب اليمنى الى مدن الموت.