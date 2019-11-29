حميدتي يحذر الحكومة من غضب الشارع

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

رسائل صوتية بالغة الحدة بصوت نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتى) وجهها الي الحكومة بشقيها – المدنى والعسكرى – يذكرهم بخطورة الاوضاع التى آلت اليها البلد من غلاء فاحش طال كل جوانب الحياة حتى بلغ حدا اصبح من الصعب على الناس توفير مستلزماتهم الاساسية .

رسائل الفريق حميدتى الملتهبة تعرضت للمقارنة بين اسعار اللبن والطماطم الان وايام عمر البشير وذلك كنماذج ليصل الي نتيجة مفادها ان الشعب الذي خرج على الانقاذ واطاح بها هو نفسه الذي يمكن ان يخرج الان على الحكومة ويطيح بها – بكل مكوناتها – .

كلمات الفريق حميدتى وإن استغربتها بعض الدوائر إلا انها لاقت قبولا كبيرا عند الشباب وترحيبا منهم واعتبروها تعبر عنهم وكانما قيلت بلسانهم.

ولايخفى على احد حجم التحديات التى يتعرض لها الناس اذ باتوا كل يوم يعيشون أزمة وتراهم ما ان يستشعروا بوادر الحل حتى تتعقد المسألة وتتكرر معاناتهم بتجدد نفس الازمة أو دخولهم فى أزمة اخرى والناظر اليوم لواقع البلد لايجد غير الازمات المستفحلة فمن ازمات ومشاكل الخبز الى مشاكل الدواء التى وصلت الى حد انعدام الأدوية المنقذة للحياة وهذا مسؤول كبير فى الحكومة المركزية يحذر من موت محقق ينتظر الخرطوم بسبب ارتفاع مديونية شركات الأدوية وعجز الحكومة عن الوفاء بها مما يعنى عمليا توقفها عن توفير الدواء اللازم ومنه بالطبع العلاجات الفورية العاجلة ، وغير الدواء والخبز هاهى أزمة الوقود تراوح مكانها وتعجز الحكومة عن حل المشكلة الأمر الذي يعنى الزيادة المباشرة فى كل السلع والخدمات مما يضاعف معاناة الناس.

تحذيرات حميدتى من ثورة شبابية عارمة يمكن ان تقتلع النظام الحالي جاءت فى وقتها وعلى الجميع الإنتباه لها والعمل على علاج المشاكل التى ادت اليها .