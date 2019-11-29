ترامب يصل أفغانستان في زيارة مفاجأة ويلتقي رئيس البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بزيارة مفاجئة للقوات الأمريكية في أفغانستان، اليوم الخميس تزامنا مع عيد الشكر.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها ترامب إلى أفغانستان، منذ أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة، وفقا لـ”رويترز”.

وهبطت الطائرة الرئاسية التابعة للقوات الجوية الأولى في مطار باغرام، بعد رحلة ليلية قادمة من واشنطن مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين، ومجموعة صغيرة من المساعدين وعناصر الخدمة السرية ومجموعة من المراسلين.

والتقى ترامب خلال الزيارة بالرئيس الأفغاني، أشرف غني، وألقى خطابا أمام القوات الأمريكية.

وقال ترامب إن حركة طالبان الأفغانية ترغب في إبرام اتفاق وعبر عن اعتقاده بأنها تريد وقف إطلاق النار.

يذكر أن مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان توقفت بقرار مفاجئ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع أيلول/سبتمبر الماضي في وقت كان الطرفان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على مسودة تفاهم جرى التوصل له خلال 9 جولات من المباحثات الشاقة استمرت لنحو سنة كاملة وعزز الآمال بإنهاء 19 عاماً من الحرب في أفغانستان.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة “طالبان” التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، في وقت يقوم تنظيم داعش بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.