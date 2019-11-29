لعلاقاتها الجيدة بإيران والسعودية… عمران خان يكشف أهم إنجاز لبلاده

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس وزراء باكستان، عمران خان، إن تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يشكل أهم إنجاز لدى وزارة الخارجية في حكومة إسلام اباد.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن عمران خان نوّه خلال اجتماعه بالسفراء الباكستانيين لدى الدول الأفريقية، أمس الخميس، بجهود حكومته الهادفة إلى تنمية علاقاتها مع دول العالم، وذلك بحسب وكالة “إرنا”.

وأكد عمران خان أن باكستان لطالما أقامت علاقات جيدة مع السعودية، وبالتزامن فقد شكل تطوير التعاون مع إيران مؤشرا على نجاح الدبلوماسية في البلاد.

وشدد رئيس وزراء باكستان، قائلا:

كان ينبغي علينا انتهاج سياسة خارجية مستقلة، بما لا يسمح للآخرين استغلالنا في سياق أهدافهم.

يشار إلى أن رئيس وزراء باكستان، عمران خان، قد زار الرياض والتقى بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، وكذلك زار طهران والتقى بالرئيس حسن روحاني، بهدف الوساطة بين جمهورية إيران والمملكة العربية السعودية. وهي الزيارات التي أجراها الشهر الماضي، موضحا أن الرئيس الأمريكي قد طلب منه التوسط لإجراء حوار بين السعودية وإيران.