اتحاد العمال يهاجم حمدوك ويصف “الإعفاءات بالمجزرة”

التاريخ: 29-نوفمبر-2019
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اتهم اتحاد نقابات عمال السودان مجلس الوزراء بتعمد اقحام القضايا السياسية في العمل النقابي، وقال: “كان الأحرى أن يلتفت إلى المشكلات والأزمات التي تواجه البلاد، بدلاً من أن يقدح في الحركة النقابية، ضارباً بالاتفاقيات والمواثيق الدولية عرض الحائط في بادرة وتغول على الحريات النقابية التي لن يسكت الاتحاد عليها”.
ووصف الاتحاد في بيان بحسب صحيفة الصيحة أمس، قرارات مجلس الوزراء بالمجزرة التي تتعرض لها الخدمة المدنية باستهداف خبراتها التي اقتطع الشعب السوداني من قوته لإعدادها ورفع قدراتها”.
وقال: “المجزرة تجد منا الرفض التام باعتبار ذلك إهداراً لموارد بشرية أبعدت لأسباب لا تستند للوائح ونظم الخدمة المدنية ولا تخلو من الغرض السياسي الضيق”، وأضاف: “من هنا ندعو الحكومة الانتقالية لمراجعة موقفها وقراراتها فيما يتعلق بتولي الوظائف”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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