استقالة مدير عام صحة الخرطوم

التاريخ: 29-نوفمبر-2019 فى : أخبار 33 مشاهدة كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، عن تقديم المدير العام للوزارة، أسامة أحمد عبد الرحيم باستقالته من منصبه. Advertisements وقال المصدر أمس، إن المدير برر استقالته لعدم مشاورته في القرار الخاص بإلغاء أيلولة مستشفيات ولاية الخرطوم لوزارة الصحة الاتحادية، وأضاف المصدر بأن الاستقالة معنونة لوزير الصحة الاتحادي أكرم علي التوم، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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