القبض على (5) متهمين بقتل طبيب نيالا

التاريخ: 29-نوفمبر-2019 فى : حوادث 16 مشاهدة تمكنت شرطة المباحث المركزية بنيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، من فك طلاسم مقتل طبيب الأطفال الرشيد عبد العزيز الحاج، في عيادته بنيالا مؤخراً. Advertisements وألقت القبض على (5) متهمين، وبعد التحري معهم اعترفوا بارتكابهم جريمة القتل بدافع السرقة، حيث أكدوا بأنهم خططوا لسرقة العيادة ولحظة ذهابهم لتنفيذ مخططهم تمكنوا من التسلل والدخول إلى العيادة وعندما قاومهم المجني عليه قام أحدهم بتسديد طعنة له (بسكين) في القلب ولاذوا بالفرار، كما اعترفوا بسرقة تلفون المجني عليه، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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