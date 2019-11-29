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المركزي يرفع الحظر عن حسابات عبد الباسط حمزة

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التاريخ: 29-نوفمبر-2019

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المركزي يرفع الحظر عن حسابات عبد الباسط حمزة

وجه بنك السودان المركزي في خطاب عمم على كل المصارف وفقاً لمصادر، بفك الحظر عن حسابات رجل الأعمال عبد الباسط حمزة، وعن حسابات الشركات المملوكة له.

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ووجه المركزي في وقت سابق في تعميم صادر عن الإدارة العامة للرقابة المصرفية، بتجميد عدد من الحسابات لأفراد وشركات تتبع لرجال أعمال، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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