“الدستورية” تأمر بالإفراج عن الحاج عطا المنان

أمرت المحكمة الدستورية بإطلاق سراح القيادي بحزب المؤتمر الوطني السابق الحاج عطا المنان، ما لم يكن مقبوضاً عليه في دعوى أخرى، بناءً على دعوى تقدم بها محاميه عادل حسن خشم الموس في مواجهة المجلس العسكري الانتقالي وسلكطات سجن كوبر القومي.

واستندت حيثيات الدعوى المقدمة بتاريخ 7 سبتمبر الماضي على إهدار حقوق المدعي المكفولة بموجب المواد (41 و42 و43 و45) من الوثيقة الدستورية 2019/، وأشارت إلى أن المدعي تم القبض عليه تحفظياً بتاريخ 14/4/2019م بواسطة المجلس العسكري الانتقالي ولا يزال قيد الاعتقال، وأنه قضى شهرين في الحبس دون التحقيق معه أو توجيه أي اتهام له.

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ووفقاً للدعوى تم التحقيق مع المدعي بواسطة نيابة الأراضي بتاريخ 18/8/2019م، وأصدر وكيل النيابة المختص أمراً بإطلاق سراحه بالضمان في البلاغ (148/2019)، ورأت الدعوى إن بقاء المدعي رهن الاعتقال مخالف للقانون، حيث أن التهمة التي وجهت له تتعلق بالثراء الحرام، وقد صدر الأمر بإطلاق سراحه بالضمان، بجانب أن الاعتقال على هذا النحو إهدار لحقه في الحرية ومخالف للقانون، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)