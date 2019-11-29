الهلال يستهل مشوار الأبطال بمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يستهل الهلال السوداني مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء الجمعة، عندما يستضيف نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة. وهي المباراة الأولى للفريق السوداني في دور المجموعات من دوري الأبطال منذ عام 2015، حين لعب وقتها ضمن المجموعة الأولى إلى جانب فرق مازيمبي الكونغولي وسموحة المصري والمغرب التطواني المغربي، وتأهل يومها إلى الدور قبل النهائي، رفقة مازيمبي بعد ماحل ثانيا برصيد 9 نقاط. ويخوض الهلال مباراة بلاتينيوم تحت ضغوط عديدة، مثل الضغوط النفسية الناتجة عن خسارة الفريق لمباراة الديربي أمام المريخ في الدوري، إلى جانب توتر العلاقة بين رئيس النادي وفئة من جماهير الفريق. كما يعاني الهلال من مشاكل فنية تتمثل في بروز خلافات أساسها محور الفريق المخضرم نصر الدين الشغيل، الذي لم يشارك في مباراة الديربي، الأمر الذي أضعف وسط الفريق وأثار جدلا فنيا وجماهيريا وإعلاميا كبيرا. في ذات الوقت يسعى الجهاز الفني، بقيادة المدير الفني صلاح أحمد، لمعالجة خلل منطقة قلب الدفاع، التي تعاني من غياب قلب دفاع متخصص بالفطرة في ظل تأثر عمار الدمازين بالإصابة لفترة طويلة، وشطب حسين الجريف، والتخلص من إيرواتشوكو النيجيري قبله. وأعد الفريق الأزرق لاعبيه لمواجهة ضيفة بلاتينيوم، من خلال تواجد 8 منهم مع المنتخب السوداني في مباراتيه أمام جنوب إفريقيا وساو تومي بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، وهم الحارس يونس الطيب، وثلاثي الدفاع عبد اللطيف بويا وأطهر الطاهر والسمؤال ميرغني، وثنائي المحور نصر الدين الشغيل وأبو عاقلة عبد الله، ونزار حامد ووليد الشعلة في الهجوم. كما خاض الهلال مباراة من العيار الثقيل أمام نده المريخ بالدوري، قبل أن يجهز بدلاءه في تجربة ودية أمام فريق الأحرار من المستوى الثاني بدوري العاصمة الخرطوم، ثم خاض أمس، الأربعاء، تدريبه الرئيس بملعبه الجوهرة الرزقاء. الهلال سيفقد جهود نزار حامد، بسبب الإيقاف الإضافي الصادر ضده من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد توقفه في المباراة الثانية أمام إنييمبا النيجيري بالمرحلة الثانية، إثر نيله بطاقة حمراء في المباراة الأولى. أما الفريق الضيف فقد وصل الخرطوم فجر أمس الأربعاء، وخاض حصة تدريبية أولى بملعب مدينة الصحافة بالعاصمة الخرطوم، لكنه واجه مشكلة عدم وصول المعدات الخاصة بالتدريب والمباراة إلى الخرطوم، فتعاون معه الهلال ومنحه معدات تدريب كاملة خاض به تدريب أمس. وقد استقبلت بعثة بلاتينيوم الزيمبابوي فجر اليوم الخميس معداتها كاملة برحلة الطيران الثانية، لنفس شركة الخطوط التي تخلف مع رحلة طيرانها الأولى للخرطوم فجر الأربعاء. ويعتبر بلاتينيوم من الفرق الصاعدة بدوري أبطال إفريقيا، وقد وصل إلى مرحلة المجموعات للمرة الثانية في تاريخه، بعد أول مرة الموسم الماضي، وذلك منذ تأسيسه في العام 1995، وسبق له أن شارك مرتين بالدور الأول. 3 صدامات عربية تشعل افتتاح مجموعات دوري أبطال أفريقيا

كووورة تنطلق، غدًا الجمعة، مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم (دور الـ16) وسط ترقب لمنافسة شرسة وصعبة على اللقب القاري في الموسم الحالي. وتتصدر الصدامات العربية مواجهات الجولة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تخطف الأنظار في البطولة القارية، والتي يسيطر عليها الترجي التونسي أخر عامين. قمة الثأر ويذهب فريق باب سويقة حامل اللقب مجددًا إلى مدينة الدار البيضاء المغربية لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في قمة كلاسيكية عربية شمال أفريقية يترقبها المتابعون، بعد غدٍ السبت. وتلقي نتائج الفريقين بالبطولة العربية ظلالها على اللقاء بعد خروج الترجي المفاجئ أمام أولمبيك آسفي المغربي من ثمن النهائي كما أن الرجاء سرق الأضواء بتأهل تاريخي على حساب جاره الوداد البيضاوي بمباراة الريمونتادا. ويحمل الترجي شعار الثأر من الرجاء بعدما خسر أمامه لقب كأس السوبر الأفريقي في النسخة الماضية، كما أن المباراة تعد تكرارًا لسيناريو نهائي دوري الأبطال عام 1999 وتوج أيضًا الرجاء باللقب القاري. وسيكون الصراع بين الترجي والرجاء تحت شعار المدرب الوطني في ظل استمرار تجربة معين الشعباني مدرب الفريق التونسي بجانب بزوغ نجم الرجاء مع مدربه جمال السلامي. صدام جزائري مغربي وفي الجزائر، تلمع قمة آخرى بين اتحاد العاصمة وضيفه الوداد المغربي في المجموعة الثالثة بمواجهة قوية آخرى تحت شعار رد الاعتبار للوداد الباحث عن انطلاقة بالبطولة القارية وصيف النسخة الماضية بها خصوصًا بعد الخروج من البطولة العربية.

ويراهن اتحاد الجزائر على دعم جماهيره لاستعادة توازنه من جديد بعد تراجع النتائج بالدوري المحلي والتعادل مع نصر حسين داي ثم الخسارة أمام اتحاد بسكرة. مواجهة متكررة وفي تونس وتحديدًا على ملعب رادس، تتجه الأنظار إلى قمة عربية متكررة غدًا الجمعة بين النجم الساحلي التونسي وضيفه الأهلي المصري في المجموعة الثانية في مواجهة خاصة تجمع بين السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر والإسباني جاريدو المدرب الأسبق للأهلي والذي يقود النجم الساحلي حاليًا. وسيكون لقاء رادس مسرحًا لمواهب مميزة وصراع مثير على أرض الملعب، في ظل تألق بعض اللاعبين مثل كريم العريبي المهاجم الجزائري هداف البطولة ولاعب النجم الساحلي ورمضان صبحي نجم الأهلي وأفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا. بداية صعبة وبعيداً عن الصدامات العربية، يبدأ الزمالك المصري مشواره بدور المجموعات بمواجهة صعبة خارج أرضه في ضيافة مازيمبي الكونغولي في المجموعة الأولى، السبت المقبل. الفريق الأبيض يحمل لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية ولكنه يعاني من تذبذب في الأداء والنتائج مع مدربه الحالي الصربي ميلوتين سريدفويتش “ميتشو”، على المستوى المحلي بعد خسارته الجولة الماضية على يد إنبي. وتشهد هذه المجموعة مواجهة آخرى بين بريميرو دو أوجوستو الأنجولي وضيفه زيسكو الزامبي بينما يستضيف الهلال السوداني في المجموعة الثانية نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي بحثًا عن تدشين بداية قوية لمرحلة المجموعات لفريق الأمواج الزرقاء. وسيكون صن داونز الجنوب أفريقي على موعد مع مواجهة قوية أمام ضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي بالمجموعة الثالثة بينما يستضيف شبيبة القبائل الجزائري نظيره فيتا كلوب الكونغولي في واحدة من اللقاءات المهمة أيضًا بالمجموعة الرابعة، فالشبيبة يصطدم بتجربة فيتا كلوب الذي يقدم نتائج طيبة قاريًا بالسنوات الأخيرة. المادة السابقة اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وميليشيات مسلحة في العاصمة طرابلس المقالة القادمة ملياردير إماراتي يطالب “دول الخليج” إلى إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل!

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