السودان يسعى إلى الاستفادة من الطاقة النووية لتوليد الكهرباء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال وكيل وزارة الطاقة والتعدين بالسودان الدكتور حامد سليمان، إن بلاده تسعى إلى الاستفادة من توليد الكهرباء من الطاقة النووية، باعتبارها من الطاقات المستدامة النظيفة، والصديقة للبيئة.

والتقى المسئول السوداني، امس الخميس، مع مسئول مشاريع السودان للتعاون الفني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سالمون هايلي، والمدير العام لشركة السودان القابضة للكهرباء المهندس مصطفى صالح، ومسئولي الإدارة العامة للتوليد النووي، وهيئة الطاقة الذرية السودانية، وجهاز الوطني للرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء “سونا” أن اللقاء ناقش مشروع التعاون الفني للبرنامج النووي السوداني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يهدف الى تطوير البنية التحتية للبرنامج النووي، وتنمية وتأهيل الكوادر الفنية في المجال النووي.

وأكد سليمان حاجة السودان الفعلية لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، مشيدا بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إجازتها للمشروع الجديد، ودعمها المستمر لمساعدة السودان حتى يتمكن من توليد الكهرباء من الطاقة النووية.

من جانبه، أكد مسئول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعمه للسودان من خلال إدارته للمشاريع الفنية المختلفة.