نبوية الملاك تكشف أسرار حياتها الشخصية لأول مرة بسبب جهاز الأمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نفت الفنانة والمادحة نبوية الملاك التهمة التي الصقت بها بأنها تتبع وتعمل بجهاز الأمن كاشفة عن كثير من تفاصيل حياتها الخاصة متحدثة عن زواجها وأطفالها ومهنتها الأساسية غير الغناء ومكان سكنها والظروف التي تعيشها موضحة بأنها اضطرت للكشف عن أسرارها الشخصية لرد الاتهام بتبعيتها لجهاز الأمن.

وقطعت الملاك بعدم صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول انتمائها لجهاز الأمن والمخابرات موضحة بأنها تهمة لا أساس لها من الصحة مبدية انزعاجها البالغ من هذه التهمة التي وضعتها كمتهمة أمام الشعب السوداني حيث قالت:( اي حاجة ما حرقتني زي ادانتي قدام الشعب السوداني) مضيفة قولها متحسرة: (انا مدانة قدام شعب كامل ).

وجزمت الملاك وهي تقسم مؤكدة عدم التحاقها بجهاز الأمن وهي تقول: ( والله والله أعدم أولادي أنا ما تابعة للجهاز ولا في يوم من الأيام حاتبع لاي جهة لا جهاز لا غير جهاز لا حكومة أنا زولة بسيطة جداً جداً سودانية بغني للسودانيين) مضيفة قولها:( الواجعني أمهات الشهداءء ام هزاع وام وليد) .