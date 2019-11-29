حمدوك يعلن إجازة قانون تفكيك نظام الإنقاذ لاسترداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب وليس للانتقام

كشف رئيس وزراء السودان مساء الخميس عن إجازة قانون تفكيك نظام الإنقاذ البائد وقال دكتور عبد الله حمدوك (قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق).

وأضاف حمدوك بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (اجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة حتى يأخذ مشروعيته الكاملة؛ إقامة للعدل واحتراماً لكرامة الناس وصوناً لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قوياً ومقداماً وثائراً فشقّ درباً سُدَّت المنافذ إليه لزمن طويل، وصبر حتى أزاح العتمة وأقبل على فجر الخلاص مستوياً في جماعة، وها نحن نصليه حاضراً).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)