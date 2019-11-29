في اجتماع تحسين جودة التعليم … مدير عام التربية بالخرطوم : نبحث عن وفرة في التعليم والإحصائيات تنقصها المصداقية

أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم محمد إبراهيم علي على أهمية الشراكة مع المنظمات الوطنية والأجنبية في عملية التعليم وجودته .

وقال “إبرهيم” في حديثه اليوم الخميس أمام لفيف من المشاركين في اجتماع اللجنة الاستشارية الولائية(sac) والتي تضم عدد من المنظمات العاملة في برنامج تحسين جودة التعليم في السودان برعاية حكومة السودان والإتحاد الأوروبي.

قال : من المحزن أن أشارككم هذا لاجتماع الذي يناقش قضايا جودة التعليم ونحن نبحث عن وفرة في التعليم في هذه الولاية مع تقديرنا لأهمية جودة التعليم.

وعد “ابراهيم” الاحصائيات التي تتحدث عن التعليم في أرقام ينقصها كثير من المصداقية ، وأشار إن التحدي الذي يواجهنا أن الأعداد التي تتوفر خارج التعليم من الأطفال هي أكبر بكثير من الذين اتيحت لهم فرص للتعلم .

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وأكد في حديث لـ(أخبار الخليج 365) على رغبة إدارته في تطوير التعليم من خلال إشراك كافة قواعد المجتمع في مؤتمرات قاعدية تنطلق من القرى وليس القاعات، كما أشار إلى أن ثقافة المجتمع وتقاليده سوف تكون عنصر أساسي في تطوير العملية التعليمية حتى تكون مخرجات العملية التعليمية داعم لأمن وسلام المجتمع وليس مهدداً.

وجدد “ابراهيم” أهمية عمل الشركاء في الاتحاد الاوروبي والمنظمات الدولية في دعم التعليم.

وفي السياق قالت مديرة إدارة المنظمات بوزارة التربية الخرطوم منى الفكي إن اجتماع اللجنة الاستشارية الولائية (sac) يأتي في إطار تقييم برنامج تحسين جودة التعليم في السودان الذي هو شراكة بين حكومة السودان والإتحاد الأوروبي وبـتمويل يبلغ 22 مليون يورو ، وينفذ البرنامج عن طريق ثلاث منظمات وهي اليونسيف والمعهد البريطاني وبيت خبرة فرنسي (سوفركو) ويقدم البرنامج الصيانة المدرسية والتدريب للمعلمين قبل وبعد الخدمة وتدريب الكوادر الإدارية والمحاسبية بالوزارة.

ابراهيم عمر

الخرطوم (أخبار الخليج 365)