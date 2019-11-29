“الثورية” تحذر من عودة “الوطني” عبر الانتخابات المبكرة

قال أمين عام الجبهة الثورية، رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، إن الذين يدعون لإجراء الانتخابات المبكرة بالبلاد لا بد وأن ينتبهوا أنها يمكن أن تأتي بالمؤتمر الوطني من جديد قائلًا “وكأننا لا رحنا ولا جينا” -بحسب تعبيره.

وأوضح جبريل بحسب الشروق نقلاً عن “البوابة نيوز” المصرية، أنه لو عقدت انتخابات مبكرة، سيفوز المؤتمر الوطني بهذه الانتخابات فهو أكثر الجهات استعداداً لها، ربما لا يأتي تحت لافتة المؤتمر الوطني، لكن بسهولة يغير جلده ويدخل الانتخابات ويفوز بها.

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وتابع جبريل إن هذه الجهات يمكن أن ترى أنها مستعدة “في إشارة للنظام السابق”، لأنها تملك أموالاً وأكثر تنظيماً، لكن في النهاية مسألة تفكيك النظام السابق تحتاج لوقت أطول.

وأشار جبريل إلى أن الفترة الانتقالية مهمة جداً لإعادة ترتيب البلد ككل بإجراء إحصاء جديد وغيره من إجراء الانتخابات، حتى نضمن أن تكون هناك انتخابات حرة وشفافة ومعبرة عن إرادة الشعب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)