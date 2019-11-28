الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إجازة إلغاء قانون النظام العام في السودان

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 28-نوفمبر-2019

25 مشاهدة

إجازة إلغاء قانون النظام العام في السودان

أفادت مصادر مطلعة، على أن الجلسة الأولى للاجتماع المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، اليوم الخميس شهدت توصية مجلس الوزراء فيما يتعلق بإلغاء قانون النظام العام .

Advertisements

وأضافت المصادر، أنه تم إجازة برنامج الحكومة الإنتقالية في الثلاث سنوات خلال الجلسة الاولى من الاجتماع على أن الملفات الأخرى سيتم النظر فيها في الجلسة الثانية .

ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على أن يتولى مجلسا السيادة والوزراء في السودان حالياً اختصاص التشريع في البلاد إلى حين تشكيل البرلمان.

وصادق مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، على مشروع قانون تفكيك “نظام الإنقاذ” متضمناً اجراءات بالعزل السياسي ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته جانب مشروعات أخرى مهمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجازة إلغاء قانون النظام العام في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا