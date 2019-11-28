إجازة إلغاء قانون النظام العام في السودان

أفادت مصادر مطلعة، على أن الجلسة الأولى للاجتماع المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، اليوم الخميس شهدت توصية مجلس الوزراء فيما يتعلق بإلغاء قانون النظام العام .

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وأضافت المصادر، أنه تم إجازة برنامج الحكومة الإنتقالية في الثلاث سنوات خلال الجلسة الاولى من الاجتماع على أن الملفات الأخرى سيتم النظر فيها في الجلسة الثانية .

ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على أن يتولى مجلسا السيادة والوزراء في السودان حالياً اختصاص التشريع في البلاد إلى حين تشكيل البرلمان.

وصادق مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، على مشروع قانون تفكيك “نظام الإنقاذ” متضمناً اجراءات بالعزل السياسي ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته جانب مشروعات أخرى مهمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)