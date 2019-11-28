التاريخ: 28-نوفمبر-2019
25 مشاهدة
أفادت مصادر مطلعة، على أن الجلسة الأولى للاجتماع المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، اليوم الخميس شهدت توصية مجلس الوزراء فيما يتعلق بإلغاء قانون النظام العام .
وأضافت المصادر، أنه تم إجازة برنامج الحكومة الإنتقالية في الثلاث سنوات خلال الجلسة الاولى من الاجتماع على أن الملفات الأخرى سيتم النظر فيها في الجلسة الثانية .
ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على أن يتولى مجلسا السيادة والوزراء في السودان حالياً اختصاص التشريع في البلاد إلى حين تشكيل البرلمان.
وصادق مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، على مشروع قانون تفكيك “نظام الإنقاذ” متضمناً اجراءات بالعزل السياسي ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته جانب مشروعات أخرى مهمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إجازة إلغاء قانون النظام العام في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.