قوة نظامية تداهم قسم الأزهري لإخراج متهم بالقوة

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داهمت قوة نظامية قسم شرطة الأزهري مربع (17) بغرض إخراج متهم من الحراسة دونت في مواجهته بلاغات جنائية تحت المواد (146 و154) من القانون الجنائي.

وتعود تفاصيل القضية أن شاب اتهم باختطاف فتاة عشرينية في ظروف غامضة وإثر ذلك دونت أسرتها بلاغات في مواجهة المتهم (ف،ح) واتَّضح عقب ذلك أن القوة النظامية التي حاولت إخراجه بالقوة الجبرية من حراسة القسم تضم أفراداً ذوي قرابة للفتاة مثار البلاغ، إلا أن الشرطة وقفت سدًّا منيعاً أمام تلك المحاولات واستعانت بقوة إضافية لحماية القسم والمتهم، إلا أن القوة المرتكزة هددت بتسليم المتهم خلال (24) ساعة أو حرق القسم بكامله مما أجبر سلطات قسم الأزهري بتحويل المتهم إلى أحد المواقع الأخرى حفاظًا على سلامته، وأطلقت أسرة المتهم بحسب صحيفة التيار – نداء لوزير الداخلية مطالبة إياه بحسم الفوضى وحماية ابنها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)