الشرطة القضارف: محمد الطيب قريب من تدريب الفريق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن نادي الشرطة القضارف عن استقالة دفع بها المدير الفني للفريق محمد محي الدين الديبة، معلنًا عن قبولها، واقتراب محمد الطيب لخلافته.

وقال رئيس النادي عبد الله في تصريحات صحفية اليوم”الخميس” إنّهم بصدد التعاقد مع المدرب محمد الطيب.

وأضاف” فتحنا باب التفاوض مع المدرب محمد الطيب الذي لم يمانع تدريب الفريق وأبدى موافقة مبدئية”.

ويحتل الشرطة القضارف المرتبة الثانية عشر، برصيد”10″ نقاط.