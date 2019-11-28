إتحاد الكرة يعتمد مشاركة المنتخب في سيكافا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن اعتماده مشاركة المنتخب في بطولة سيكافا بعد اجتماعٍ عقد اليوم”الخميس” برئاسة كمال شداد. وقال الموقع الرسمي للاتحاد اليوم إنّ القرار جاء بعد نقاشِ مستفيض؛ بإعتماد المشاركة في البطولة وسداد الرسوم المقررة، والمتأخرات. ووجّه الاجتماع الجهازين الفني والاداري بانطلاق الإعداد فوراً، وتجهيز كل المتطلبات اللازمة.

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