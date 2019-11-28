في الجلسة الأولى.. إجازة الغاء قانون النظام العام في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت مصادر مطلعة، على ان الجلسة الاولى للاجتماع المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، اليوم الخميس شهدت توصية مجلس الوزراء فيما يتعلق بالغاء قانون النظام العام .

وأضافت المصادر، انه تم اجازة برنامج الحكومة الإنتقالية في الثلاث سنوات خلال الجلسة الاولى من الاجتماع على ان الملفات الاخرى سيتم النظر فيها في الجلسة الثانية .

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ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على أن يتولى مجلسا السيادة والوزراء في السودان حاليا اختصاص التشريع في البلاد إلى حين تشكيل البرلمان.

وصادق مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، على مشروع قانون تفكيك “نظام الإنقاذ” متضمنا اجراءات بالعزل السياسي ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته جانب مشروعات أخرى مهمة.