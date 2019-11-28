السودان: “الجمارك” ترفد الخزينة العامة بعملات أجنبية وسبائك ذهبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سلمت الهيئة العامة للجمارك السودانية، يوم الخميس، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي جملة من العملات الاجنبية والسبائك الذهبية التي جرى ضبطها خلال الأشهر الماضية بمطار الخرطوم.

وتمثلت المضبوطات في 14 كيلو من السبائك الذهبية تقدر بمبلغ 700 ألف دولار، بجانب جملة نقدية من العملات الأجنبية منها 330.870 دولار، بجانب مبلغ 7900يورو ، و44000 درهم أمارتي، و1900ريال قطري، مبلغ 874200 جنيه مصري.

وأثنت وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، آمنة احمد سعد، على جهود الهيئة ودور قوات شرطة الجمارك بمطار الخرطوم في حراسة الاقتصاد الوطني من المخربين والمتلاعبين بثروات البلاد والوقوف لهم بالمرصاد لسد الثغرات امامهم لايقاف عملية التهريب.

وقالت إن هذه المبالغ ترفد الخزينة العامة للدولة بالنقد الأجنبي ،ووجهت هيئة الجمارك بتوريد المبالغ المذكورة في حساب وزارة المالية ببنك السودان.

جاء ذلك في اجتماعها مع رئيس هيئة الجمارك السودانية، بشير الطاهر بشير، في تسليم المضبوطات من العملات الأجنبية والسبائك الذهبية التي تم ضبطها بمطار الخرطوم ، بحضور قيادات شرطة الجمارك بمطار الخرطوم.

ومن جانبه أشار الطاهر بشير لمهام الهيئة في حماية اقتصاد البلاد من التهريب والتخريب خاصة فيما يتعلق بالمعادن النفيسة والعملات الأجنبية.

وكشف رئيس الجمارك الفريق بشير ان كل الضبطيات اكتملت اجراءاتها القانونية وتمت مصادرتها لصالح وزارة المالية.

واعلن عن ضبطيات أخرى تحت الاجراءات تبلغ حوالي 20 ألف دولارسيتم توريدها لبنك السودان بعد اكتمال الأجراءات الخاصة بها.

وقال إن هيئة الجمارك ستطل عين ساهرة ويد امينة حفاظاً علي افتصاد البلاد من المخربين، ذلك بجانب مساهمتها في أهداف الميزانية العامة باعتبارها اليد اليمني لوزارة المالية .