غرفة المصدرين تكشف عن إرجاع شحنات محاصيل تالفة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أقر وزير النقل والبنى التحتية هاشم طاهر شيخ طه، بوجود تحديات كبيرة تواجه حركة الناقلات بالمؤانيء البحرية بالبحر الأحمر، وكشف الوزير في الاجتماع المشترك مع وفد الغرفة القومية للمصدرين، عن البدء في إصلاحات وإجراءات كبيرة، تشمل ميناء بورتسودان في الأيام القادمة، و ناقش الاجتماع كافة المشاكل التي تعترض انسياب الصادرات، وأثرها على التجارة.

من جانبه قال عضو الغرفة القومية للمصدرين، نادر الهلالي، إن الميناء بمثابة الرئة للبلاد ويجب على الإدارة أن تتحمل المسؤولية وتضع ميناء بورتسودان في مصاف الموانيء العالمية،وكشف الهلالي عن معاناة المصدرين بسبب سوء الإدارة بالميناء، والذي تسبب في التشكيك في مصداقية المصدرين لعدم الإيفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء في الخارج، شاكياً من الضرر الكبير الذي يقع عليهم جراء التأخير وتبعات ذلك من رسوم أرضيات باهظة نتيجة تاخير الشحن بسبب هيئة الموانيء، وتقع تبعتها على المصدرين، بالإضافة لتلف كثير من بضائع الصادر بسبب التأخير، وأكد إرجاع عدد من الشاحنات إلى ميناء الوصول لتلفها بسبب التأخير.