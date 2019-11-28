“أديب”: لم نطالب بسحب بلاغات فض الاعتصام

أكدت لجنة التحقيق في فض الاعتصام، أنها لم يحدث أن طلبت بلاغاً أو أمرت بشطب آخر، في وقت شدّدت فيه أنّ ما أُثير حول طلب اللجنة لسحب أو شطب بلاغات حديث عار من الصحة تماماً.

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وقال نبيل أديب، رئيس اللجنة، إن ما يهم اللجنة استمرار التحريات، مشيراً إلى أنه في حال وجود بلاغ جنائي في مواجهة الشاهد لدينا فإن ذلك لا يعني إيقاف التحري معه، مضيفاً أن ما يهم اللجنة في هذه الحال هو النتيجة النهائية للتحري في البلاغ ضد الشاهد.

وأكد بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، عدم التدخل بأي صورة في الإجراءات الجنائية الموجّهة لدى الشهود لدينا باللجنة.

يُذكر أنه تم خلال اليومين الماضيين تداول أخبار حول سحب الحكومة بلاغات تقدم بها ذوو شهداء ثورة ديسمبر، إلا أن الحكومة والنائب العام نفوا صحة هذه الأحاديث ووصفوها بـ”الكاذبة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)