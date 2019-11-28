وزير الحكم الإتحادي يوجّه بإعداد قانون للإدارة الأهلية بالسودان

التاريخ: 28-نوفمبر-2019
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وجّهت وزارة الحكم الإتحادي بإعداد قانون للإدارة الأهلية بالسودان لتعزيز دور الإدارة الأهلية في دعم قضايا السلام والتنمية المستدامة، وتطوير المجتمعات المحلية وتحقيق التعايش السلمي في ظل التغيير الذي تشهدهُ البلاد.
وأكد وزير الحكم الإتحادي يوسف آدم الضي في تصريح بحسب (smc) إهتمام الوزارة ومتابعتها للدور الكبير الذي تقوم به الإدارة الأهلية في ترسيخ الإستقرار والسلام الإجتماعي والخدمات ، موجّهاً بتكوين لجنة لإعداد وصياغة القانون الذي ينظّم عمل الإدارة الأهلية تمهيداً لإصداره من أجل تحقيق المواكبة والتطور، وإستيعاب الجهود الأهلية.
وكشف الضي عن لقاءه مع المكتب التنفيذي للإدارات الأهلية برئاسة السُلطان صديق ودعة، مشيراً إلي أن اللقاء أمّن علي ضرورة قيام المجلس الأعلي للإدارات الأهلية ليكون بمثابة جسم يمثل الإدارات، وبإشراف وزارة الحكم الإتحادي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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