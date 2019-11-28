السجن المؤبد لشابين اغتصبا طبيبة بموقف جاكسون بالخرطوم

التاريخ: 28-نوفمبر-2019
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أوقع القاضي مصعب محمد عبدالله عقوبة رادعة في حق شابين اغتصبا طبيبة داخل موقف جاكسون بالخرطوم إبان اندلاع المظاهرات .
واصدر قاضي المحكمة حكما قضي بالسجن المؤبد في مواجهة الشابين الميدانيين الأول والثاني لمخالفتهم مواد من القانون الجنائي (21/156/175/149)المتعلقه بالاشتراك في النهب والاستدراج والاغتصاب بجانب عقوبة الجلد (100) تعزيرا.
وقالت القاضي ان كانت توجد عقوبة اردع من ذلك أصدرتها في مواجهتكم لبشاعة الجريمة فيما أوقعت المحكمه حكما المدانين الثالث والرابع بالسجن ثلاثه سنوات وذلك لمخالفتهم للمادة(181)من قانون الجنائي المتعلقه باستلام مال مسروق وتسليم المعروضات للشاكية وتشير.
تفاصيل البلاغ المدون بقسم شرطة الخرطوم شمال بحسب صحيفة التيار يعود الي أن الطبيبة الشاكية ذهبت الي موقف المواصلات بميدان جاكسون الشهير بالخرطوم وذلك من أجل استقلال المواصلات وكانت ذلك عقب صلاة المغرب واثناء ذلك ظهر لها احد المتهمين وسألته عن موقف المواصلات وقام باستدراجها الي الشارع الذي يوجد به المدانين الذين قاموا ينهب هاتفها والذهاب بها إلي احد الأوكار وتناوبوا في اغتصابها وبعد ذلك ألقي بها وكانت في حاله يرثي لها صادفها الشاكي وهو شرطي وقام باسعافها الي المستشفي لتلقي العلاج تم تدوين بلاغ وبواسطة المباحث تم القبض علي الجناة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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