الوساطة ترافق وفد “الثورية” للخرطوم الأحد المقبل

يصل وفد مشترك من الجبهة الثورية والوساطة برئاسة مستشار رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية توت قواك إلى الخرطوم، يوم الأحد، لإجراء مباحثات والاستعداد للمفاوضات المباشرة مع الحكومة.

وقال قلواك، في تصريحات بحسب الشروق نقلا عن موقع العين الإخباري الأماراتي إن “وفداً مشتركاً من الجبهة الثورية يصل إلى الخرطوم، الأحد، في زيارة تستغرق أياماً لمناقشة عدد من القضايا والاستعداد لجولة المفاوضات المباشرة”.

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وقال قلواك إن الأطراف ترتب بشكل منظم للاستعداد للجولة المقبلة التي تنطلق يوم 10 ديسمبر المقبل.

وأعلنت الوساطة بين الفرقاء السودانيين تعليق جولة التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال والجبهة الثورية، شهراً لمزيد من التشاور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)