النيابة العامة: لم يتم سحب دعاوى فض الاعتصام

نفى النائب العام تاج السر علي الحبر ما تم تداوله خلال الأيام الماضية عبر وسائط إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، بأن النيابة العامة سحبت كل الدعاوى والبلاغات المتعلقة بفض الاعتصام من أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة.

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ووجه النائب العام، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، وكلاء النيابة بعدم الاستجابة لأي طلبات متعلقة بطلب الدعاوى التي تكون فيها إجراءات إلا وفقاً للتسلسل الاستئنافي المعروف، أو أن يطلبها النائب العام أو المحكمة المختصة.

وقال إنه لم يتم سحب أي دعوى أو بلاغ متعلق بتلك الجرائم من النيابات العامة وأن هذا الخبر غير صحيح.

وأكد الحبر أن الإجراءات في هذه الدعاوى والبلاغات ستتم وفقاً للقانون وما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، إذ إن النيابة العامة تعمل بكل مهنية وشفافية في ظل دولة سيادة حكم القانون التي ارتضاها شعب السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)