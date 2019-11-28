التاريخ: 28-نوفمبر-2019 فى : رياضة 124 مشاهدة حقق البطل السوداني عمر حسن الفوز ببطولة الملاكمة وزن 135bk في ولاية نورث كارولينا الأمريكية كأول بطل سوداني يفوز ببطولة ملاكمة دولية. Advertisements وقال عبيد حسين بعد الفوز بالذهبيه عبر القناة الناقلة للبطولة أهنئ الشعب السوداني وأهنئ حكومة حمدوك . الخرطوم :(أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الملاكم السوداني عبيد حسين بعد الفوز بالذهبيه .. أهنئ الشعب السوداني وأهنئ حكومة حمدوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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